Лавров обвинил спикера парламента Армении во лжи

Заявления официальных лиц Армении о том, что Россия "сдала" Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности.

Как соощает в воскресенье Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану "отдала" Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был "отдан" Россией Азербайджану, когда Президент РФ Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в ноябре 2020 первые трехсторонние договорённости. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал глава МИД России.

Он отметил, что обвинять Россию в "сдаче" Карабахе не нужно, добавив, что властям Армении надо отвечать перед своим народом самостоятельно.