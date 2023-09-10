МККК взял сепаратистов в Карабахе под свою защиту?

9 сентября, когда гуманитарный груз МККК (Международного комитета Красного Креста) поступил через КПП "Самур", мы верили, что груз под эгидой этой международной организации дойдет до места назначения независимо от того, откуда он прибыл. Наши подходы основаны на справедливости. Мы посчитали, что страна местонахождения офиса МККК не является главным условием. Именно поэтому МККК было разрешено перевозить пациентов и жизненно важное оборудование по Лачинской дороге. Но развитие событий доказывает, что МККК занимается деятельностью не с чистыми намерениями, как мы полагали.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, передает Day.Az.

Он отметил, что груз Российского общества Красного Креста ждет перед гостиницей в Барде и не пропускается.



"На первый взгляд кажется, что МККК действует по одной и той же конвенции, но на самом деле существуют избирательные подходы, и за отправку гуманитарного груза в Ханкенди на Российское общество Красного Креста оказывается давление. Это еще раз раскрывает истинную цель МККК. Мы наблюдали это во время 44-дневной Отечественной войны.

В то время МККК собирал разведывательную информацию и передавал ее армянской стороне. Даже после окончания войны МККК осуществлял интенсивные перевозки из Армении в Ханкенди. Но поскольку эти грузы не проверялись, то, что было в этих грузовиках, вызывает вопросы. Также было установлено, что МККК занимался контрабандой через нашу пограничную службу", - заявил депутат.

Сейчас МККК заявляет, что в Ханкенди можно везти гуманитарные товары только из Армении.

"Это означает, что международная организация, которая должна заниматься нейтральной деятельностью, связанной с гуманитарной помощью, занимается политическими вопросами и реализацией своих грязных намерений. Если целью МККК является оказание гуманитарной помощи нуждающимся людям, то какова важность его направления? Однако, развитие событий еще раз доказывает, что МККК превратился в инструмент политического манипулирования в руках Запада. Офис МККК должен однозначно осознавать, что даже если дорога Агдам-Ханкенди будет открыта, они не смогут продолжать свои грязные намерения под своей эмблемой, как раньше", - заявил А.Бадамов.

Отметим, что с утра сегодняшнего дня ожидался приезд грузовика Российского общества Красного Креста в Агдам, а оттуда в Аскеран. Однако грузовик Российского общества Красного Креста до сих пор не пропустили в Аскеран. В Барде до сих пор стоит грузовик с продовольствием Российского общества Красного Креста, хотя он должен двигаться в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.