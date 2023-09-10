"Лизинг" от Ванецяна и "Тупого Гаго": козлы-провокаторы в действии!

Автор: Акпер Гасанов

Незаконные действия под названием "президентские выборы" вымышленного режима, созданного в результате армянской оккупации в Карабахском регионе Азербайджана, являются грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права. Такую, справедливую оценку очередному шоу карабахских сепаратистов в Ханкенди дал МИД Азербайджана.

И было быправильно, если бы с такой же оценкой случившегося выступил и Госдеп США. Ведь в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 7 сентября на сайте американского Госдепартамента, говорилось о том, что Соединенные Штаты введут санкции против лиц, которые поддержат фиктивные выборы на временно оккупированных РФ территориях Украины, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей.

Сказав "а", нужно уметь говорить и "б". В противном случае в Азербайджане сочтут пресвятой, необъективной, имеющей все признаки "двойных стандартов" позицию США в деле урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. При этом, на ход событий позиция Госдепа влияния не окажет. Совершенно очевидно, что нет никакой разницы в том, как зовут нового главу карабахских сепаратистов. Это временная фигура.

Ее, как и всех прежних и действующих лидеров той хунты, что удерживает в заложниках армян Карабахского экономического региона Азербайджана, ждет справедливый финал. Неспроста же те, кто имел возможность сбежать иp Ханкенди, воспользовавшись ППП "Лачин", сделали это. Изумленные граждане РА потом опознавали в сбежавших тех, кто еще вчера именовал себя "чиновником" в рядах карабахской хунты.

Тот же Араик Арутюнян, сидячая забастовка коего в итоге привела к его отставке, давно вывез семью в Армению. Но есть и те, кто там остался. В их числе и главный козел-провокатор, иначе его и не назовешь, Рубен Варданян. Он, как стало уже очевидно, планирует захватить власть в Армении. Но это всего лишь его планы. А реальность такова, что Рубену Карленовичу пора искать пути бегства из Ханкенди.

Как он рванет оттуда, на вертолете или снова под грудой грязного белья российских миротворцев, это уже неважно. Азербайджан не будет препятствовать его бегству. На сей раз окончательному и бесповоротному, но снова позорному. Осядет Варданян в Ереване и пускай с ним потом премьер-министр РА Никол Пашинян разбирается. Там же, в Ереване, находится и кормовая база иных армянских козлов-провокаторов. Из рядов которых послышалось вполне ожидаемое бляние по поводу смены вывески в кабинете главного карабахского сепаратиста. Неудивительно, что блеяние это мы услышали от представителя Верховного органа АРФД, депутата парламента от фракции Армения Ишхана Сагателяна. Человек, носящий имя рыбы, а ишхан это по сути форель, возбудил себя тостом за то, чтобы никем не признанное самообразование "с честью вышло из этого испытания и при всеармянской поддержке продолжило эту экзистенциальную борьбу".

В общем, "мысленно с вами" и "грузите апельсины бочками" на новый лад. Еще дальше решил пойти председатель партии "Отечество" Артур Ванецян. Да, тот самый, который одно время пел оды Николу Пашиняну и за это получил даже пост директора Службы национальной безопасности Армении. Но жажда власти и склонность к интригам сыграли с ним злую шутку и Артур был послан Николом в пешее эротическое путешествие.

До сих пор Ванецян идет в указанном Пашиняном направлении, попутно решив лизнуть нового главу карабахских сепаратистов по самое не хочу. Там такие слова и словосочетания были в письме Ванецяна, что даже неудобно их повторять. Артур оказался мелким подхалимом, готовым пресмыкаться даже перед сепаратистом. При этом, что важно, он не отказал себе и в удовольствии совершить то, что и отличает козлов-провокаторов, которые всегда вели стадо на убой, отскакивая в самый последний момент.

Ванецян посоветовал карабахским сепаратистам не избегать решительных и ответственных решений. Тут, правда, нужно добавить, что и бежать, сверкая пятками, как это сделали в ходе 44-дневной войны 11.000 армянских дезертиров, также можно "решительно" и "ответственно". В любом случае, советы Ванецяна из Еревана для карабахских сепаратистов - пример "решительности" и "ответственности" по-армянски.

Ну а напоследок добавлю, что голос в стаде армянских козлов-провокаторов подал и самый тучный среди них. Это председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, более известный в РА, как "Тупой Гаго". Такая оценка умственных способностей одного из лидеров армянской оппозиции дает четкое представление о состоянии всего армянского политикума. Казалось бы, удивляться там уже ничему не стоит.

Но "Тупой Гаго" сумел это сделать. Он тоже, как Ванецян, решил направить письмо новому главе карабахской хунты. Уверен, что Царукян даже не знает смысла большинства слов, которые содержаться в данном послании. Тексты за него, сидевшего некогда в тюрьме, явно пишут совсем иные люди. И они, замечу, не лишены чувства юмора. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать содержание льстивого послания Гагика Коляевича к тому, чье имя не стоит упоминания.

"Надеюсь, что недалек тот день, когда у нас будет возможность прямого общения и непосредственного обсуждения вопросов", - говорится в послании. И это - просто классический пример поведения армянского козла-провокатора. Сидя в Ереване, призывать кого-то, пока еще пребывающего в Ханкенди, к чему-то неисполнимому - забавный, практически цирковой трюк. Впрочем, смеяться над всем этим могут в Азербайджане. А вот армянскую сторону ждут совсем иные эмоции. Сами выбрали такое, послушно идя на поводу у козлов-провокаторов.