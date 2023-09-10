Так называемые «выборы» в Карабахе не имеют юридической основы – Совет Европы
Так называемые "президентские выборы", проведенные в Ханкенди, не имеют юридической основы.
Как передает Day.Az, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
"Уважение международных стандартов имеет ключевое значение. Совет Европы призывает к деэскалации напряженности, вступлению в диалог, восстановлению мира. Мы готовы это поддержать", - написала она на своей странице в X (Twitter).
Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы".
Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, на наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.
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