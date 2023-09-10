https://news.day.az/politics/1596582.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Передача была посвящена Президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси.
Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.
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