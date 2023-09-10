Эрдоган проведет переговоры с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Я завтра проведу поговорю с Пашиняном. У нас нет другого выбора, кроме как призвать к снижению напряженности в регионе. Шаги, предпринятые Арменией, ошибочны. Во время моего завтрашнего разговора я предупрежу Пашиняна и дам ему понять, что так называемые "выборы" в Карабаxе неприемлемы", - сказал он.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы".

Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, на наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.