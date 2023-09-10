Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в результате армянской провокации

10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий Азербайджанской Армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время инженерно-сапёрными подразделениями проводятся работы по разминированию данного участка.

В последнее время наблюдается массовая закладка мин остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе, и продолжение тем самым политики минного террора против Азербайджана.