Мы все еще ждем ответа по вопросу доставки продовольственного груза в Ханкенди.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев, передает Day.Az.

Он отметил, что уже 13-й день грузовики с продовольствием находятся на дороге Агдам-Ханкенди.

"Как вы знаете, мы здесь уже 13-й день. Мы вместе с нашими преданными своему делу сотрудниками и волонтерами. Как вы уже знаете из вчерашнего репортажа, через КПП "Самур" проехал грузовик с продовольствием Российского общества Красного Креста. Вечером он добрался по соответствующему адресу в Барде. Сегодня в 10 часов была достигнута договоренность о проезде. Однако проезд еще не состоялся", - добавил генеральный секретарь AzQAC.

Отметим, что грузовики с 40 тоннами муки находятся с 29 августа на дороге Агдам-Ханкенди, перед постом российских миротворцев. Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры ночуют в палатках, установленных на территории. Они сказали, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.