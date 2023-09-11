Открытие дороги Агдам-Ханкенди станет краеугольным камнем мира

Автор: Эмин Севдималиев

События последних дней показали, что Южный Кавказ продолжает оставаться одним из самых волатильных регионов планеты. Волатильность региона особенно сильно выражена в военно-политическом контексте в силу переплетения позиций и интересов большого количества государств с разной философией и методами влияния на геополитические процессы.

Особенно это было заметно в последнюю неделю, когда череда событий вывела регион из состояния покоя и указала на скрытые тенденции, которые могут привести к стремительным переменам. Серьезные сдвиги в геополитическом ландшафте были вызваны Арменией, а точнее сигналами к изменению геополитического курса страны в сторону Запада, что вызвало ожидаемое неодобрение в Кремле. Это стало проблемой для Армении, потому что после высказываний премьер-министра Никола Пашиняна испортились отношения между Ереваном и еще одной столицей.

Но ситуация обострилась еще сильнее после вышеупомянутых событий. Случилось то, о чем мы писали много раз: дилемма безопасности, которая была инициирована военными закупками Армении и предшествующим неконструктивным подходом к переговорам, с постоянными "мягкими" и вооруженными эскалациями подвела обстановку к взрывоопасной. По информации различных источников, были приведены в состояние готовности армии нескольких государств. Многие аналитики и специалисты предсказывали возможность дальнейшей эскалации, однако неочевидные детали ситуации склоняли к мнению, что последователей такой точки зрения ожидает разочарование.

В первую очередь, любая эскалация имеет значительный риск. Одно из неписаных правил международной политике весьма очевидно - не угрожать, если не можешь выполнить эту угрозу. И со стороны Армении продолжение воинственного поведения было бы опасным, в первую очередь для самой. Опасность ситуации заключалась в том, что еще один конфликт после програнной Арменией 44-дневной войны мог бы расколоть страну и привести к затяжному политическому кризису, не говоря о высочайшей вероятности сверхболезненного поражения. Делать прогнозы относительно того, как могла бы развиваться внутреполитическая ситуация сложно, в силу непредсказуемой и зачастую иррациональной природы армянской политики.

Вторая причина, по которой деэскалация казалась более вероятным сценарием, заключалась в том, что путь увеличения напряженности ставил под угрозу прогресс, достигнутый на переговорах. Откатив переговоры на стартовую позицию, терялся дальнейший смысл продолжать какие-либо попытки достичь мира дипломатическим путем. Учитывая то, что Армения не обладает какими-либо рычагами воздействия, с позиции Еревана было бы абсолютно нелогичным развивать спираль эскалации далее, так как потенциальные потери превосходят возможный выигрыш.

И последний пункт, являющийся самым важным. Был реальный выход из сложившейся ситуации, который привел бы к улучшению обстановки, и этот вариант был известен. Позиция Баку была изначальна известна - обоюдное открытие дорог, по которым снабжение могло бы поступать в Карабах. Это был весьма рациональный подход с точки зрения дальнейшей интеграции территорий в азербайджанское общество, так как альтернативное функционирование территории не принимает ни Азербайджан и, как выяснилось и подтвердилось, мировое сообщество.

Эта возможность и стала выходом из ситуации с негативным исходом. Достигнутая договоренность позволит снизить эскалационный потенциал. Но только если договоренность будет соблюдаться. В противном случае, высока вероятность того, что напряжение поднимется выше уровня, который наблюдался в последние дни. Это может произойти в силу того, что от очередного невыполнения обязательств пострадает будущее общение, появится больше причин для недоверия и пространство для переговорных маневров станет более ограниченным.

Это приводит к очень важному изменению. С открытием дороги в Ханкенди из Агдама распадается миф о "голоде", "блокаде" и подвергается полному уничтожению позиция, которая выстраивалась несколько месяцев. Получается, что Армения теряет возможность манипулировать данным вопросом на мировой арене, что является весьма позитивным изменением для Азербайджана. Еще одним важным пунктом является то, что грузы, проходящие через Лачинскую дорогу, будут проходить стандартный таможенный контроль. Таким образом отпадает вопрос безопасности, который является одним из важнейших для Азербайджана. В данном контексте можно отметить то, что мировое сообщество, в целом, с пониманием относится к беспокойству Баку в контексте безопасности. Что являлось ожидаемым, так как центральным элементом глобальной политики и системы международных отношений является именно безопасность. К сожалению, за столько лет в Ереване не поняли этого простого аргумента. В силу отсутствия понимания этого пункта, складывается ситуация при которой все попытки Армении и армянского лобби приводят к саботажу своих позиций и последующим разочарованиям в союзниках.

Ожидаемая иррациональность

Однако, ситуация остается весьма динамичной и уже видятся первые очертания того, какое развитие мы можем увидеть. Распространяемые в СМИ данные указывают на то, что груз из России, который должен был прибыть в Агдам около 10 часов, продолжает находится в Барде и не достиг точки назначения. Причина, по которой груз не доехал до Агдама заключается в том, что он не был принят сепаратистами.

Но это не все. По имеющимся данным в Армении, недалеко от ППП Лачин уже готов грузовик Красного Креста, который должен доставить груз на территорию Карабаха. И Азербайджан готов предоставить ему проезд на территорию после прохождения соответствующих процедур, также включающих в себя таможенный контроль. Но случилось то, что было одновременно ожидаемо и неожиданно. Сепаратисты отказываются принимать и груз, который может быть доставлен по Лачинской дороге, хотя еще вчера все про-армянские силы настаивали о доставке грузов по этой дороге. Причина отказа и смены позиции банальна - одновременно с указанным грузом, на территорию Карабаха должен быть пропущен груз Красного Креста из Агдама в направлении Аскерана. Сепаратисты этого делать не хотят, демонстрируя весьма иррациональный подход к текущей ситуации. Но почему сепаратисты не хотят пропускать грузы из России и по линии Красного Креста из двух отправных точек?

Такое развитие событий, с точки зрения сепаратистов, нежелательно. Доставка грузов с территории Азербайджана станет первым шагом на пути к интеграции. Помощь, которая поступит из Азербайджана позволит выстроить взаимное доверие с этническими армянами, чего так стараются не допустить местные "управляющие органы", так как это ускорит их крах. Отсутствие контактов позволяет легче манипулировать людьми и демонизировать образ другой стороны, в данном случае Азербайджана, что является частью психологического контроля населения и тактикой для сохранения антагонизма.

И если следовать этому аргументу, получается, что сепаратисты не намерены идти на контакт или даже проявлять адекватную точку зрения на данную ситуацию. Сепаратисты демонстриют иррациональный подход, который основан на враждебности. Инвестировавший слишком много в ненависть усилий и времени сепаратистский режим сознательно торпедирует имеющиеся договоренности, но это чревато слишком непредсказуемыми трансформациями, проигравшей стороной в которой останутся сепаратисты, долгосрочные интересы Армении и взаимное доверие.