Контакты вне формата «3+3» на Южном Кавказе еще больше усложняют ситуацию

Контакты за пределами формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) на Южном Кавказе еще больше усложняют ситуацию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммад Джамшиди на своей странице "Х" (Twitter), говоря о деталях телефонного разговора между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По мнению Джамшиди, проведение военных учений с другими странами и совершение подозрительных поездок еще больше осложняют ситуацию.

Все это говорит о том, что Иран осведомлен о различных тревожных шагах, предпринятых в последнее время армянской стороной в регионе, и хочет, чтобы региональные проблемы решались странами региона.

Напомним, что 10 декабря 2021 года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" на уровне замминистров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей.