Грузия не признает т.н. «президентские выборы» в Карабахе

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Отмечено, что Грузия не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года.