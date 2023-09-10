https://news.day.az/politics/1596634.html Грузия не признает т.н. «президентские выборы» в Карабахе
Грузия не признает т.н. «президентские выборы» в Карабахе
Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
Отмечено, что Грузия не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года.
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