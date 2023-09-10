Цугцванг для карабахской хунты: поражение неизбежно

Автор: Акпер Гасанов

Желающие увидеть, как выглядит цугцванг для карабахских сепаратистов, могут утолить свой интерес прямо сейчас. Хунта, держащая в заложниках десятки тысяч своих же соплеменников, совершила очередной ошибочный ход. Они самостоятельно и с поразительным азартом доказывают, что крики о "гуманитарной катастрофе" и "голоде" в Карабахском регионе Азербайджана, где незаконно проживают армяне, являются ложью и средством давления на нашу страну.

Мы прекрасно помним, как эту армянскую ложь дезавуировал представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на прениях в Совете безопасности ООН. Он тогда заявил, что для доставки Международным комитетом Красного Креста (МККК) гуманитарных грузов местным жителям необходимо было убрать бетонные блоки и все другие физические препятствия, установленные армянской стороной на дороге Агдам-Ханкенди. Этого не произошло до сих пор.

Кроме того, Я.Алиев указал тогда на то, что вслед за доставкой гуманитарного груза по дороге Агдам-Ханкенди, в течение 24 часов предусматривалось расширение использования МККК Лачинской дороги. Все участвующие стороны, включая российский миротворческий контингент и МККК, были готовы в течение часа приступить к практической реализации этой договоренности. Но все сорвалось по вине лидеров хунты, захватившей власть в Ханкенди.

С тех пор прошел почти месяц. В самом начале сентября по агдамской дороге в Ханкенди был отправлен гуманитарный груз азербайджанским обществом Красного Полумесяца (АОКК). Его отказались принимать именно карабахские сепаратисты. Причем, они устроили тогда форменную истерику, выдвинуты на передний план истерично оравших женщин, которые повторяли как мантру: "Лучше умрем с голоду, но не примем ничего азербайджанского".

Это был пример расизма и армянского шовинизма. Вот, с кем нам предлагают договариваться, считаться различные мировые центры силы! Впрочем, о них мы еще поговорим, а пока добавлю, что в субботу, в 14.30 на территорию Азербайджана через Самурский пропускной пункт въехала фура российского общества Красного Креста с продовольствием и непродовольственными товарами. По всем подсчетам, еще вчера вечером или сегодня ночью груз должен был быть доставлен в Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран.

Но этого не произошло до сих пор. Причина все та же - карабахские сепаратисты, имитирующие "гуманитарную катастрофу", отказывается пропускать и российский груз. Но и это еще не все. Возле ППП "Лачин" ждет пропуска фура МККК. Азербайджан готов пропустить груз в соответствии с требованиями законодательства страны, и при одновременном пропуске груза МККК через Агдамскую дорогу.

Однако, сепаратисты из Карабахского региона Азербайджана отказываются и от грузов России, и от грузов МККК. Вдобавок к отказу от грузов АОКК. Что получается? Ответ очевиден - что мыльный пузырь мифа о "гуманитарной катастрофе" в Ханкенди лопнул окончательно. Не могут карабахские армяне отказываться от всего того, что им предлагают и при этом продолжать вопить про "голод". Потому-то я и говорю про цугцванг.

И в связи с этим уместно напомнить о записях, сделанных на Телеграм-канале "Баграмян,26", который близок к руководству Армении. Там утверждалось, что группа, в которую входят бывшие президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян, дашнаки и олигарх Рубен Варданян, помешали Араику Арутюняну и Самвелу Бабаяну найти компромиссное решение с азербайджанской стороной. Они сделали все, чтобы сорвать одновременное открытие Агдамской дороги и Лачинского коридора и ввоз гуманитарных грузов, в том числе через территорию Азербайджана.

Они же организовали "дворцовый переворот" в Ханкенди, усадив во главе карабахской хунты свою марионетку, которая, как видим, и продолжает осуществлять провокации, препятствуя ввозу в город как азербайджанской, так и российской гуманитарной помощи. Сложилась поистине шокирующая своим цинизмом ситуация, при котором карабахская хунта, используя террористические методы, препятствует доставке гуманитарных грузов из одной части Азербайджана в другую.

Им в этом потворствует руководство МККК. Причем, цинизм ситуации состоит в том, что публично МККК поддерживает вопрос доставки груза по дороге Агдам-Ханкенди. В реальности же мы видим, что эта организация искусственно блокирует его и оказывает давление на российский комитет Красного Креста. А это уже - откровенно подрывная деятельность, дающая Азербайджану все основания для пересмотра официальных документов, регламентирующих отношения сторон. Стало быть, и на этот случай у нас есть ход в запасе. Их у Азербайджана множество. Тогда как карабахская хунта все свои ходы уже сделала, оказавшись в итоге в цугцванге. И теперь на повестке дня стоит всего один вопрос - когда будет официально оформлено их поражение.