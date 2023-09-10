Любовница, бриллианты и гламурная жизнь: в Сеть слили компромат на Араика Арутюняна

В телеграм-каналах на армянском языке со вчерашнего дня распространяется письмо одного из бывших приближенных преступника Араика Арутюняна. Судя по письму, автор отмечает, что Артутюнян закулисно остается чуть ли ни самой влиятельной фигурой в среде сепаратистов, незримо управляя многими процессами в ЗВО РМК. Состоявшиеся там 9 сентября т.н. "выборы" нового "президента" - фикция, так как "избранный" Шахраманян является креатурой своего предшественника и полностью ему подконтролен.

На этом фоне один из бывших ближайших соратников Арутюняна, посвященный в его самые сокровенные тайны, решил предать огласке пикантные подробности личной жизни недавнего босса. Причиной, очевидно послужил конфликт между ними, который, судя по содержанию письма, произошел относительно недавно - скорее всего, после назначения на "пост" т.н. "госминистра" ставленника Кремля Варданяна в ноябре прошлого года.

Как следствие, автор письма публично раскрыл один из самых главных секретов "экс-президента". Оказывается, в течение многих лет тот, помимо официальной семьи, имел еще одну - не афишируемую. Как следует из опубликованного письма, первая супруга, Кристине Арутюнян, до сего дня даже не подозревала о существовании второй "жены" своего мужа. Зовут ее Лиана Адамян. Она известная журналистка и общественная активистка. И если в браке у Арутюняна трое дочерей, то от любовницы - еще двое, мальчик и девочка.

По свидетельству бывшего приближенного, Адамян проживает в шикарных апартаментах элитного жилого комплекса в Ереване ($1100 за кв м), регулярно летает по заграницам сугубо в бизнес-классе, и останавливается исключительно в самых дорогих отелях. Более того, после ссор со своим богатым покровителем она принимает от него в качестве знака примирения только бриллианты. Причем, львиную долю расходов на красивую жизнь весьма эффектной возлюбленной Арутюнян, в бытность "президентом", покрывал из бюджета сепаратистов. И все это на фоне громких заявлений о "голоде", "неимоверных страданиях и лишениях" армян в Карабахе.

Более того, автор письма прозрачно намекает на то, что человек, предавший официальную семью, и годами мастерски это скрывавший, точно так же давно мог предать собственный народ и, соответственно, также успешно это скрывает. Непонятно только в работе на какую внешнюю силу подозревается Арутюнян бывшими соратниками - на Азербайджан, Россию или Соединенные Штаты...

Ниже приводятся фотографии, взятые с Facebook-страницы Лианы Адамян. Они, а также многочисленные записи на Facebook-странице Адамян подтверждают заявления бывшего соратника Арутюняна о том, что она ведет гламурный образ жизни: посещает дорогие рестораны, элитные тусовки, показы мод в Ереване, закупается в брендовых бутиках.

В фотогалерее представлен также скриншот одной из дискуссий армянских пользователей Телеграм по поводу такого морального разложения сепаратистской верхушки.