Грузовик с продовольствием из России второй день стоит в Барде

Грузовик из России, который еще вчера должен был доставить продовольственный груз по дороге Агдам-Ханкенди жителям армянского происхождения, проживающим в Карабахе, уже второй день стоит в Барде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник карабахское бюро Trend.

Причиной задержки перехода грузовика является отказ сепаратистов в Карабахе принять этот груз.

Напомним, что в то же время грузовик Международного комитета красного креста (МККК) стоит наготове на территории Армении возле ППП "Лачин". Несмотря на то, что азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, сепаратисты не принимают и этот груз, поскольку в этом случае параллельно с Агдамской дороги в сторону Аскерана должен въехать грузовик МККК, а они этого не хотят.

Это говорит о совершенно неадекватном поведении сепаратистов. Они не принимают грузы ни от России, ни от МККК.