Армянские сепаратисты набирают бойцов для совершения провокаций

Армянские сепаратисты в Ханкенди проводят набор бойцов в незаконные бандформирования для провокации против Азербайджана.

Как передает Day.Az, на распространенных кадрах в телеграм-каналах видно как представители сепаратистского режима проводят рекрутирование бойцов.

Также отмечается, что для этих целей используются гражданские автомобили.