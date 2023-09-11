https://news.day.az/politics/1596726.html Армянские сепаратисты набирают бойцов для совершения провокаций - ВИДЕО
Армянские сепаратисты набирают бойцов для совершения провокаций - ВИДЕО
Армянские сепаратисты в Ханкенди проводят набор бойцов в незаконные бандформирования для провокации против Азербайджана.
Как передает Day.Az, на распространенных кадрах в телеграм-каналах видно как представители сепаратистского режима проводят рекрутирование бойцов.
Также отмечается, что для этих целей используются гражданские автомобили.
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