Оверчук о переговорах по разблокировке транспортного сообщения на Южном Кавказе

Переговоры трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе продолжаются, но обострение между Арменией и Азербайджаном негативно сказывается на этой деятельности.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, любые обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Переговоры не приостановлены, продолжаются".

По словам Оверчука, следующая встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по разблокировке транспортных связей в регионе состоится, когда для этого созреют условия.

Ранее вице-премьер по итогам последней встречи рабочей группы констатировал существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.