Омбудсмен Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на Армению

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила информацию о подрыве на мине военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщили в понедельник Day.Az в аппарате омбудсмена, в информации говорится, что мины, заложенные на землях Азербайджана вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, продолжают представлять угрозу для жизни людей.

"Так, 10 сентября военнослужащий азербайджанской армии Хайям Эминов подорвался на противопехотной мине, заложенной в целях провокации разведывательно-диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений на территории Агдама.

С сожалением хочется отметить, что, несмотря на неоднократные просьбы, армянская сторона до сих пор отказывается предоставить Азербайджану точные карты заминированных территорий.

Отсутствие влияния международного сообщества, авторитетных международных организаций на Армению в связи с минным терроризмом приводит к тому, что армянская сторона продолжает совершать подобные провокации, в результате чего люди гибнут, или получают тяжелые ранения.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я решительно осуждаю эти провокации Армении и призываю международное сообщество оказать давление на Армению с целью предотвращения минного террора, угрожающего жизни наших военнослужащих, а также гражданских лиц, и предоставления нашей стране точных минных карт", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 10 сентября около 13: 30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу подорвался на противопехотной мине, заложенной в целях провокации разведывательно-диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на пути обеспечения подразделений азербайджанской армии в Агдамском районе. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.