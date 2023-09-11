Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном вышло на новый уровень.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

"Все это является результатом взаимных визитов глав наших государств. Этот доверительный диалог на высшем уровне - залог динамичности отношений двух стран. За последние четыре месяца Азербайджан из Казахстана посетили председатель нашего меджлиса, премьер министр, министр транспорта, глава МЧС", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что за 2022 год товарооборот между двумя странами вырос до 460 миллионов долларов США, в то время как за первые 6 месяцев текущего года этот показатель удалось увеличить до 300 миллионов долларов.

"Это положительная динамика. Мы также начали экспортировать нашу нефть через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Надеемся, что объем нефти, транспортируемый в этом направлении, достигнет нескольких миллионов тонн в ближайшее время", - добавил Байель.