https://news.day.az/politics/1596752.html Названы сроки проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Казахстан
Названы сроки проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Казахстан
В этом месяце Азербайджан и Казахстан планируют провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".
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