Названы сроки проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Казахстан

В этом месяце Азербайджан и Казахстан планируют провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

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