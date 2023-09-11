Азербайджан и Казахстан начинают работы по проекту в сфере информбезопасности

Очень скоро начнутся работы по прокладке оптико-волоконной линии связи по дну Каспия.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

"Скоро начнутся практические работы по данному проекту. Все это делается для обеспечения телекоммуникационной независимости стран и поддержания информационной безопасности", отметил он.

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