https://news.day.az/politics/1596754.html Азербайджан и Казахстан начинают работы по проекту в сфере информбезопасности
Азербайджан и Казахстан начинают работы по проекту в сфере информбезопасности
Очень скоро начнутся работы по прокладке оптико-волоконной линии связи по дну Каспия.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".
"Скоро начнутся практические работы по данному проекту. Все это делается для обеспечения телекоммуникационной независимости стран и поддержания информационной безопасности", отметил он.
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