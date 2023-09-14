В эскалации на границе заинтересована не только Армения, но и ее покровители

Обострение на границе неизбежно, потому что есть заинтересованные в этом внерегиональные игроки. В эскалации заинтересованы не только армяне, но и их покровители.

Об этом сказал в комментарии Day.Az военный эксперт Тельман Гасымов.

По мнению эксперта, по некоторым наблюдениям, не исключено, что это может произойти в ближайшее время. Армяне стягивают на границу военную технику и живую силу, собирают резервистов. Такие же приготовления идут в зоне временной дислокации РМК, где проживает армянское меньшинство. Среди армянского населения Карабаха насаждается паника. Ежедневно азербайджанской стороне приходится предотвращать работы по строительству сепаратистами фортификационных сооружений. Пока о разрядке говорить не приходится, так как армянская сторона усиленно нагнетает ситуацию, отметил эксперт.

"При этом Никол Пашинян обзванивает глав других государств и вытягивает из них заявления поддержки, а также заверяет, что готов к немедленным переговорам с Баку. Почему он сам не позвонит в Баку, если, как уверяет, готов к переговорам? На самом деле, Армении нужна напряженность, чтобы тянуть время и не подписывать мирный договор. Напряженность ей нужна и в зоне РМК, где в поведении российских миротворцев в последнее время наблюдаются некоторые изменения. Сепаратисты очень надеялись на РМК, и в определенной мере их ожидания оправдывались, однако сейчас ситуация изменилась. Если обратить внимание - миротворцы отвечают отказом на все обращения армян. Прежде такого не было. Насколько мне известно, РМК действительно делал попытки уговорить армян разблокировать дорогу Агдам-Ханкенди и пропустить грузы Красного Полумесяца. Возможно, пытался не очень активно. На мой взгляд, у РМК имеется свой интерес", - сказал Гасымов.

Цирк со "сменой власти" в Ханкенди параллельно с военными приготовлениями Армении тоже не случаен, считает эксперт. По его словам, устроенный хаос и "кадровые перемены" тоже являются частью плана в контексте обострения ситуации в регионе.

"Армяне делают все, чтобы спровоцировать Азербайджан на жесткий силовой ответ. Посмотрим, как будут развиваться события дальше", - сказал Тельман Гасымов.

Лейла Таривердиева