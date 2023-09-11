Ереван явно идет на обострение отношений с Москвой

На телеканале "Россия 1" ведущий Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" рассказал о попытках Еревана обострить отношения с Москвой, сообщает в понедельник Day.Az.

"Армения явно идет на обострение отношений с Россией. Ничего хорошего из этого не выйдет. Простое перечисление говорит само за себя. На этой неделе в канун армяно-российского медиафорума был задержан обозреватель радио "Sputnik-Армения" Ашот Геворкян, а с ним и блогер Мика Бадалян. Не изящно. МИД России выразил в этой связи озабоченность", - заявляет Киселев.

Ведущий отмечает, что жесткое представление послу Армении в Москве Вагаршаку Арутюняну, которого вызвали в российский МИД было сделано из-за визита супруги Пашиняна в Киев.

Киселев также коснулся армяно-американских военных учений Eagle Partner-2023 и напомнил о реакции Кремля. "В этой ситуации проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки. Безусловно, скажем так, это вызывает настороженность. Такие новости, особенно в нынешней ситуации, не способствуют и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давно ли российский МИД выступал в отношении Армении с нотой протеста? Да и было ли такое вообще хоть когда-то? А вот приехали. Нота протеста передана послу Армении в руки в высотке на Смоленской, где указано на неприемлемость оскорбительных высказываний главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой. Куда уж дальше?", - задается вопросом ведущий.

По его словам, Пашинян представляется обиженным, хотя он сам недавно признал Азербайджан в границах 1991 года, что означает принадлежность Карабаха Азербайджану.

В заключении ведущий прокомментировал переговоры Пашиняна по телефону с Блинкеном следующим образом: "Американцы об Армению вытрут ноги. Найдут на карте и вытрут".

Представляем вашему вниманию видеорепортаж телеканала "Россия 1":