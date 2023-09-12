Россия вряд ли простит армянам сегодняшнее предательство

Хотя российский груз в Ханкенди и пропустили, до этого он два дня простоял в Барде. Тот факт, что сепаратисты не пропускали груз Российского общества Красного Креста в Ханкенди, говорит о том, что армяне, проживающие в зоне временной ответственности российских миротворцев, на самом деле не голодают, а все устроенное представление было связано с тем, что армянской стороне нужно открытие Лачинской дороги. Это был просто шантаж. До установки азербайджанской стороной погранично-пропускного пункта на этой дороге, она бесконтрольно использовалась для вывоза полезных ископаемых из Карабаха и для поставок оружия и живой силы незаконным вооруженным формированиям, остающимся еще в зоне РМК.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По его словам, в конце августа пробить устроенную армянами блокаду дороги Агдам-Ханкенди попытался Азербайджанский Красный Полумесяц. Сепаратисты предназначенную якобы "голодающим" детям муку отвергли. Не позволили они и транспорту миротворцев проехать в Агдам, чтобы перегрузить продовольственную помощь Красного Полумесяца и самим доставить ее по назначению.

"Теперь, думаю, Россия решила лично убедиться в том, что армяне врут и на самом деле не нуждаются ни в какой помощи, а просто манипулируют темой, чтобы добиться открытия Лачинской дороги и, как в прежние времена, бесконтрольно пользоваться ею в своих целях. В принципе, это доказано. Армяне не хотели употреблять "муку от турок", но долго отказывались и от помощи и из России. Мы лишний раз убедились, что идет тонкая политическая игра", - сказал Михайлов.

Наш собеседник напомнил, что Россия во время обсуждений в Совете безопасности ООН поддержала использование для снабжения зоны РМК безопасной и выгодной с точки зрения логистики дороги Барда-Агдам-Ханкенди. По словам эксперта, он сам не так давно сумел побывать на этой дороге и может свидетельствовать, что это прекрасная современная трасса, очень комфортная для проезда большегрузных транспортных средств. Но, видимо, Ереван и сепаратисты решили использовать проблемы населения для решения политических задач.

Что касается демаршей Еревана против России, то, как отметил Михайлов, они возмутительны. Мы видим постепенное наращивание антироссийской риторики со стороны армянского истэблишмента и в обществе. Армяне устраивают митинги, требуя вывести российскую базу из Армении и даже миротворцев из Карабаха. Тем временем супруга Пашиняна отправляется на саммит в Киев, с которым Россия находится в состоянии войны, Ереван отказывается от учений ОДКБ, но зато проводит у себя учения с американцами. Это откровенное предательство интересов России, подчеркнул российский эксперт.

"Такая смелость, думаю, подкрепляется мечтами армян о том, что другие поддержат их лучше, чем Россия. Другие покровители сделают для них столько же, так же бескорыстно и безвозмездно будут обеспечивать экономическую и политическую безопасность Армении, как это столетие делает Россия. Франции и Штатам нужна лишь победа над Россией, а армяне - просто пешки в этой игре. Сможет ли Россия потом, когда все закончится, простить это предательство - большой вопрос", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева