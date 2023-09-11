Посол Казахстана в Азербайджане о важности развития коммуникаций на Южном Кавказе

Развитие коммуникаций на Южном Кавказе является одним из важнейших пунктов для Центральной Азии.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, отвечая на вопросы журналистов, сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Центральная Азия не имеет выхода к мировому океану. Поэтому для нас важна диверсификация транспортных и логистических путей. Мы работаем над развитием Среднего коридора, также по направлению Север-Юг, как и Азербайджан. Мы экспортируем в направлении Китая, прорабывается путь через Пакистан, существует также путь через Россию. Поэтому для нас важны все пути, их диверсификации", - отметил он.

Он подчеркнул, что, в соответствии с трехсторонним заявлением между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года, коммуникационные линии в регионе должны быть разблокированы.

"Мы за то, чтобы в регионе Южного Кавказа были разблокированы коммуникационные линии, чтобы и Азербайджан, и Армения, и Грузия перешли к плодотворному сотрудничеству. Это также важно и для нас, и для Центральной Азии, для того чтобы в регионе был мир, стабильность, было развитие, чтобы мы сотрудничали, транспортировали наши грузы. Думаю, сейчас в регионе нужно строить не барьеры, не преграды, а наоборот открывать максимально больше коммуникаций и путей", - добавил посол.