https://news.day.az/politics/1596793.html Карабах является частью Азербайджана - МИД Ирана
Карабах является частью Азербайджана - МИД Ирана
Иран признает Карабах частью Азербайджана.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, отвечая на вопрос о так называемых "выборах", проведенных сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября.
"Позиция Ирана в отношении Карабаха ни для кого не секрет. Она ясна, стабильна и прозрачна. Карабах является частью Азербайджанской Республики", - отметил Ханани.
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