Карабах является частью Азербайджана

Иран признает Карабах частью Азербайджана.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом на пресс-конференции заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, отвечая на вопрос о так называемых "выборах", проведенных сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября.

"Позиция Ирана в отношении Карабаха ни для кого не секрет. Она ясна, стабильна и прозрачна. Карабах является частью Азербайджанской Республики", - отметил Ханани.