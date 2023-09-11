https://news.day.az/politics/1596803.html Азербайджанские пилоты продемонстрировали свое мастерство - ВИДЕО
Азербайджанские пилоты продемонстрировали свое мастерство - ВИДЕО
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.
Об этом сообщило министерство обороны, передает в понедельник Day.Az.
Было отмечено, что в соответствии с планом, задания по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определение координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, проведение воздушной разведки, а также другие мероприятия выполнены с высоким профессионализмом.
В сообщении также говорится, что продолжаются учения по совершенствованию боевых навыков и повышению профессионализма военных пилотов.
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