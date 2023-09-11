Азербайджанские пилоты продемонстрировали свое мастерство

Авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщило министерство обороны, передает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что в соответствии с планом, задания по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определение координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, проведение воздушной разведки, а также другие мероприятия выполнены с высоким профессионализмом.

В сообщении также говорится, что продолжаются учения по совершенствованию боевых навыков и повышению профессионализма военных пилотов.