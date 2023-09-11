Посольство США о поддержке Азербайджана после теракта 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане почтили память жертв терактов 11 сентября.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщается на странице посольства в социальной сети "X" (Twitter).

"Сотрудники посольства во главе с временным поверенным в делах Уго Геварой сегодня, в годовщину терактов 11 сентября, почтили память погибших людей. Мы никогда не забудем поддержку Азербайджаном США во время этой трагедии", - говорится в сообщении.