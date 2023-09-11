https://news.day.az/politics/1596831.html Посольство США о поддержке Азербайджана после теракта 11 сентября
Посольство США о поддержке Азербайджана после теракта 11 сентября
В посольстве США в Азербайджане почтили память жертв терактов 11 сентября.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщается на странице посольства в социальной сети "X" (Twitter).
"Сотрудники посольства во главе с временным поверенным в делах Уго Геварой сегодня, в годовщину терактов 11 сентября, почтили память погибших людей. Мы никогда не забудем поддержку Азербайджаном США во время этой трагедии", - говорится в сообщении.
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