Москва и Тегеран против Еревана: Армении придется отвечать за учения с США

Автор: Эльвин Сахаватоглы

На фоне напряженности между Азербайджаном и Арменией в регионе происходят и другие знаменательные события. С 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" проходят совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023.

Отметим, что Армения, член возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отказалась от учений совместно с военным блоком.

Ереван на одном фронте с Западом против Тегерана и Москвы

Безусловно, армяно-американские учения не могут не вызывать раздражения определенных сил в регионе. Особенно Ирана и России, у которых напряженные отношения с США... Они понимают, что цель США - не усиление армянской армии, а использование Еревана против Москвы и Тегерана. Поэтому оба государства четко заявили, что проводить учения с Вашингтоном не в их интересах Еревана.

Комментируя учения США-Армения, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ".

Кроме того, вице-президент Ирана Мохаммад Джамшиди, говоря о деталях телефонного разговора между президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Армении, отметил, что общение на Южном Кавказе за рамками формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) еще больше усложняет ситуацию.

По словам Джамшиди, сотрудничество с иностранцами, проведение с ними военных учений и совершение подозрительных поездок еще больше осложняют ситуацию.

Несмотря на четкие предупреждения Ирана и России, Армения не отказалась от учений с США.

Это второй раз, когда Армения принимает военные решения, которые встречают протесты стран региона. Хотя страны региона и до этого протестовали, Ереван разрешил западным вооруженным силам войти в страну под именем гражданской миссии Европейского Союза (ЕС). При этом Россия и Иран не отреагировали на размещение войск ЕС в регионе так резко, как на учения с США.

Почему Москву и Тегеран беспокоят учения США и Армении?

В Ереван были отправлены открытые сообщения, поскольку Москва и Тегеран были глубоко обеспокоены учениями американских военных.

Россия понимает, что после Грузии тесное военное сотрудничество Армении с партнерами на Западе, а также проведение учений могут привести к выходу Москвы из региона Южного Кавказа в будущем. Потому что власти Армении открыто заявляют, что они против военного присутствия России в стране.

Можно также сказать, что проведение американо-армянских военных учений нанесло ущерб региональным интересам Ирана. Известно, что Вашингтон имеет военные базы в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Омане, Ираке, Туркменистане, Турции и Пакистане, граничащих с Ираном. У США была военная база в Афганистане до 2021 года. Этот факт показывает, что США уже много лет заняты наращиванием своего военного присутствия вокруг Ирана.

Можно сказать, что военные учения в Армении являются продолжением этого процесса. В будущем этот процесс может привести к замене российской военной базы военной базой НАТО. Конечно, такая замена не отвечает региональным интересам Ирана. Поэтому и Москва, и Тегеран должны предпринять практические шаги против предательского поведения Армении.

Каких мер ожидать?

Армения, имеющая открытые границы только с двумя из четырех своих соседей, экономически и в военном отношении зависит от российско-иранской пары. Это увеличивает возможности как Тегерана, так и Москвы оказывать давление на Армению.

Россия практически не активировала ни одного рычага давления на Армению. В Кремле пытаются отвлечь власти Армении от их решений лишь дипломатическими реакциями. Но из ужесточающейся с каждым днем ​​риторики Еревана в адрес Москвы становится ясно, что дипломатические предостережения Кремля не эффективны для властей Армении.

Москва практически перестала поддерживать Армению против Азербайджана только в вопросах, связанных с Карабахом. Похоже, что если военная напряженность сменится активными боевыми действиями, Москва не окажет Еревану никакой поддержки. Это означает, что Ереван останется один перед Баку.

Но в настоящее время между Азербайджаном и Арменией активных военных действий нет. По этой причине Москве срочно необходимо использовать другие рычаги. Например, Москва может оказать эффективное давление на Ереван в экономической, энергетической, военной и других сферах.

В противном случае, как сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, однажды мы проснемся и увидим, что России в регионе нет. Потому что Армения взяла на себя обязательство перед своими партнерами на Западе вытеснить Россию из региона и приступила к практической реализации этого обязательства.

В отличие от России, Иран пытается вывести Армению из-под влияния западных сил дипломатическим языком, а также практическими шагами. Например, недавние шаги Ирана по расширению военного сотрудничества с Азербайджаном, визит иранских генералов в Баку, а также их посещение "Парка военных трофеев", позитивные заявления официальных лиц в отношении Карабаха - это послания Тегерана, которые должны напугать Армению. Весьма вероятно, что если власти Армении попытаются ввести в регион западные силы, они не смогут получить "братской" поддержки от своего южного соседа. Региональная изоляция Еревана, потерявшего поддержку Ирана, может усилиться. Это соответствует интересам Азербайджана.

Армению ждет горький конец

Ход событий показывает, что обязательства, взятые на себя Николом Пашиняном при приходе к власти, приведут Армению к катастрофе.

В Армении уже наблюдается процесс столкновения интересов таких держав, как Иран, Россия, Франция, США, Евросоюз и Турция. Можно прогнозировать, что в будущем этот процесс будет усиливаться.

Единственный выход для Армении - отодвинуть западные силы в регионе на второй план, подписать мирный договор с Азербайджаном и параллельно добиться открытия границ с Турцией и расширения сотрудничества со странами региона в рамках предложенного Баку формата 3+3. Если эти шаги будут предприняты, Ереван сможет избежать как геополитического конфликта, так и экономического спада.