Судьба геополитической пешки: Армения в региональной самоизоляции

Автор: Акпер Гасанов

При всем богатстве выбора другой альтернативы у вас нет. Таким был, ставший популярным в 90-ые годы прошлого уже века, рекламный слоган одного банка. Он актуален и сейчас для оценки возможных ходов официального Еревана. Там, судя по всему, совершили роковую ошибку, поверив в знаменитое обещание "Запад нам поможет", озвучивая которое Остап Бендер банально облапошил членов созданного им же "Союза меча и орала".

"Карабах является частью Азербайджанской Республики", - подчеркнул спикер МИД Ирана Насер Канаани. Он добавил, что "необходимо уважать территориальную целостность и национальный суверенитет стран, а также избегать любых действий, вызывающих напряженность". По его словам, любые действия, "затмевающие эти принципы, не одобряются исламской республикой".

И это очень правильное, символическое заявление на фоне попыток официального Еревана имитировать свою неспособность влиять на хунту, которая захватила и удерживает власть в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. В условиях, когда финансирование карабахских сепаратистов продолжает осуществляться из госбюджета РА, такие "финты ушами" руководства Армении выглядят очень нелепо.

Соответственно, и то шоу, которое карабахская хунта назвала "выборами", также могло быть но не было предотвращено руководством Армении. Оно, говоря просто и без обиняков, завралось. И это уже признают все страны региона. Да, официальный Ереван умудрился испортить отношения и с Ираном, и с Россией, имея при этом неурегулированный конфликт с Азербайджаном, политическую и моральную поддержку которому оказывает братская Турция.

У Азербайджана, напротив, очень прагматичные, взаимоуважительные отношения и с ИРИ, и с РФ, и с Грузией. Особое внимание тут нужно уделить именно последним событиям в азербайджано-иранских отношениях. В частности, успешно завершилось третье заседание Совместной комиссии по сотрудничеству в военной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Особо примечательный момент тут состоит в том, что иранская военная сторона посетила Парк военных трофеев в Баку. Делегация во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади ознакомилась с военной техникой, которую Азербайджан захватил в качестве трофея в ходе 44-дневной войны, были сделаны памятные фотографии. И это тоже был совершенно четкий месседж.

Его суть проста - Иран признает историческую важность победы Азербайджана в 44-дневной войне. И такой поворот событий явно говорит о провале внешней политики Армении, которая всегда стремилась к холодным отношениям между Баку и Тегераном. Сейчас, как видим, отношения между нашими странами перешли на качественно новый, позитивный этап развития.

Показательно, что иранские дипломаты были среди представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе, которые побывали на дороге Агдам-Ханкенди, где находится автоколонна Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольственным грузом для армян, проживающих в Карабахском регионе. Представителей посольства США и Франции там не было. Но к этому моменту я еще вернусь.

А пока замечу, что Тегеран поддерживает возобновление формата Азербайджан - Иран - Турция. Об этом на прошлой неделе заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. И в этой связи также напомню про еще одно недавнее громкое заявление.

Контакты за пределами формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) на Южном Кавказе еще больше усложняют ситуацию. Об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммад Джамшиди на своей странице в "Х" (Twitter), говоря о деталях телефонного разговора между президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По мнению Джамшиди, проведение военных учений с другими странами и совершение подозрительных поездок еще больше осложняют ситуацию. Безусловно, это говорит о том, что Иран осведомлен о различных тревожных шагах, предпринятых в последнее время армянской стороной в регионе, и хочет, чтобы региональные проблемы решались странами региона. В частности, американо-армянские военные учения и попытки официального Еревана протащить в наш регион Францию, мягко говоря, вызывают недовольство ИРИ.

Я потому и пишу, что официальный Ереван банально заигрался. Он слишком поверил в то, что США и Франция помогут ему "пропетлять между струек". Это примитивное заблуждение. И вот уже даже в ИРИ четко указывают РА на это. И тут мы приходим к тому, с чего я начал текст. У Армении нет альтернативы, кроме как согласиться на все то, чего от нее обоснованно требует Азербайджан. При всем, обманчиво кажущемся официальному Еревану, богатству выбора. Тем более, что Армения не была и не является игроком на региональной политической доске. Она всего лишь пешка, которой двигали то одни, то другие игроки.