https://news.day.az/politics/1596868.html Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу
11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Джил Чамбаракского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении селения Новоивановка Гедабейского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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