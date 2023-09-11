Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу

11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Джил Чамбаракского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении селения Новоивановка Гедабейского района, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.