Состоялась встреча начальников генштабов Азербайджана и Турции

Состоялась встреча между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, находящимся с визитом в Турции, и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Как сообщает в понедельник Day.Az, генерал Метин Гюрак поприветствовал начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева на официальной церемонии в Генеральном штабе.

Прозвучали государственные гимны обеих стран, генерал-полковник Керим Велиев поприветствовал почетный караул. Затем состоялись встречи M.Гюрака и К.Велиева один на один и в расширенном составе.

Напомним, что 11 сентября начался официальный визит в Турецкую Республику первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева.