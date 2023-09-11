https://news.day.az/politics/1596884.html Армянские сепаратисты используют собак для совершения терактов - ФОТО
Армянские сепаратисты используют собак для совершения терактов - ФОТО
11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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