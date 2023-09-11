Армянские сепаратисты используют собак для совершения терактов

11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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