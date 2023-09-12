Девичья память: в Ереване не понимают, чем обидели Москву

Автор: Лейла Таривердиева

"Мы не боимся потерять союзника в лице Армении", - заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Многие подумали, что спикер Кремля имел в виду, что Россия без Армении обойдется. На самом деле, как нам кажется, он хотел сказать, что Ереван просто никуда от России не денется. Чего бояться того, что никогда не произойдет.

В Армении тоже прекрасно это знают. Все эти бессмысленные подскоки, истерики, демарши, учения, закулисные оборонные сделки, политические реверансы противникам Москвы - все пустое. Наивно думать, что в другой компании армяне найдут то, чего не нашли в той же ОДКБ. Принимая Армению в организацию, никто не обещал ей победоносной войны с Азербайджаном. Армяне сами себе это нафантазировали. Они должны были понимать, что, вступая в союз со странами-союзницами Баку, им рассчитывать не на что. Сама Армения там была нужна не как партнер, а просто для того, чтобы находилась на глазах и налево не ходила. Зачем обижаться? Таков закон вселенской справедливости, от него не уйдешь. Когда продаешь и предаешь, знай, что это же самое случится в конечном итоге с тобой самим. Это только большевики считали, что кто был никем, может стать всем. На самом деле, кто был никем, им и остается.

Депутат от пашиняновской партии Гагик Мелконян высказал ряд тезисов, которые хотел бы, да не мог озвучить сам Никол Пашинян. Он все же глава Армении и его заявления прозвучали бы слишком вызывающе. Мелконян попытался оправдать Ереван за проведение военных учений с американцами и обиженно заявил, что пока азербайджанцы брали высоту за высотой и "оккупировали" территории Армении, ОДКБ и пальцем не пошевелил, а Лавров так вообще хочет, чтобы Армения была разрушена. Армяне до сих пор не могут забыть, что союзники не помешали азербайджанцам отодвинуть армянские силы на линию условной границы в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, туда, где им и полагается быть. Никто не поверил армянам, кричавшим, что это не пограничный конфликт, а "агрессия и оккупация". Ну, даже если бы поверили - что бы было? Ну, конечно, киргизы, казахи, белорусы стали бы стрелять по азербайджанским позициям. Как же... Заседая на саммитах ОДКБ, Серж Саргсян догадывался, что ничего такого не будет. Но он надеялся, что проверить эти догадки на практике никогда не придется.

Армения была одним из учредителей ОДКБ в 1992 году, а сейчас старается не вспоминать, какая поддержка была ей оказана в годы Первой карабахской войны. Чтобы сбалансировать ситуацию, Азербайджану тоже пришлось вступить в организацию, но вскоре он ее покинул, Армения же осталась, рассчитывая, что слабые в те времена и безвольные постсоветские союзники будут всегда действовать по указке из Москвы. Кто мог подумать, что все так изменится.

Пашиняновский депутат задается вопросом: что они, армяне такого плохого сделали России, что она с ними так? Пожалуй, армянству, натворившему очень много зла, нужно удивляться не обидам, а когда кто-то лезет к нему с объятиями. Например, французы. За что Франция так любит Армению? Народы не родственные, страны не соседние, никаких параллелей в плоскости идентичности. Армян это должно насторожить, потому что такая любовь не бывает искренней и обычно кончается изменами и обидами.

Армяне обижены на Россию, считая, что выбрали себе плохого союзника. Но выбирала, на самом деле, Россия, и думала при этом, что в лице армянства нашла партнера, который в благодарность за полученные земли и открытые для армян повсюду двери будет всегда лоялен к ее политике и ее интересам. Между тем, с самого начала продвижения армян на Кавказ это было не так. С самого начала. Об этом писал Величко в своем труде "Кавказ"". Не будем искать в ней симпатий к азербайджанцам, то есть к порабощенному народу. В книге много шовинизма, ксенофобии и прочего, но то, что написано об армянах, поражает параллелями с тем, что происходит сегодня. И вопрос "что плохого армяне сделали России" начинает проясняться.

Давайте почитаем:

"Среди непрошеных опекунов армянского народа мечта о создании автономного "царства", и притом именно в русских пределах, не гаснет, а все разгорается. В Турции не было территории, - и она искусственно создается в Закавказье. Десятки тысяч турецких эмигрантов вторгаются в наши пределы, а наши воины не решаются стрелять в эти "мирные" шайки, потому, что армяне выдвигают вперед женщин и детей. Никаких турецких "зверств" нет и в помине, а турецкое правительство не принимает обратно беглецов. Многие из этих последних при этом отказываются принимать русское подданство, и уже почти все без исключения склонны к праздности, заразным болезням и диким уголовным преступлениям.

Людям нужна земля и все, что есть на Кавказе и в русских столицах доступного армянским воздействиям, предназначает эту землю армянам и противится русской колонизации, даже не взирая на то, что начальник края, с Высочайшего соизволения, открыто включил ее в свою программу".

Читаем дальше. Если не знать, что произведение написано более ста лет назад, можно подумать, что писали его сегодня:

"При этом русских людей продажные русские же публицисты убеждают в том, что армяне представляют на Кавказе единственный мирный и культурный элемент. В Петербурге армянские богачи и их поверенные умеют доказывать это влиятельным классами, увы, многим представителям печати, нефтяными акциями, вкусными обедами и даже устами специально нанятых для этого красивых дам. Повторяю: и неосведомленность у нас удивительная, почти преступная. Даже в редких русских по направлению изданиях приходится читать, что армяне - "оплот христианства на Востоке", а издания совершенно нерусские по направлению, на Кавказе и в столице, (например, пресловутые "С.-Петербургские Ведомости") доходят до таких геркулесовых столпов подлаживания к армянам, что за человека стыдно и страшно".

То есть армяне скупали российские средства массовой информации уже в то время. И искусственно создали образ наикультурнейшего, наихристианнейшего народа, облагодетельствовавшего русские и новые русские земли своим присутствием. Армяне купили пропаганду, купили высокие должности, держали в руках торговлю и постепенно расчищали для себя ареал обитания, вытесняя оттуда даже русских. Величко пишет о том, как решил как-то выступить со статьей, не отвечающей интересам армян, и подвергся за это нападкам и критике. Как тут не вспомнить недавнюю некрасивую историю, когда руководство "Новой газеты" трусливо удалило статью, в которой рассказывалась правда о "блокаде" Карабаха. Армяне устроили истерику, забросали газету жалобами и решили вопрос. Также несколько лет назад поступила "Независимая газета". Опубликовав правдивую статью о событиях в Сумгайыте, она оказалась под обстрелом армянской диаспоры, дипломатии и криминалитета и отступила - статья была удалена. Таких примеров много. Клеветнические и оскорбительные же материалы в адрес Азербайджана удаляются очень редко, несмотря на жалобы и протесты. Мы уже не говорим о том, что российский телевизионный эфир много лет как куплен армянами и превращен им в рупор армянских нарративов. И что интересно - началось это не сегодня. Это традиция, заложенная с середины позапрошлого века и продолжающаяся в России до сих пор.

Эта пропаганда очень действенна. Не будем недооценивать методы, к которым прибегает армянство для рекламы себя любимых и уничижения нашего народа. Посмотрите, что происходит, когда российские блогеры подбрасывают в дискурс тему Армении и Азербайджана. Симпатии российской аудитории, как минимум, на восемьдесят процентов находятся на стороне армян, и защищаются армянские интересы с таким рвением, будто от этого зависит судьба самой России. Эти пользователи, видимо, не заходят в комментарии к постам армянских блогеров, иначе их пыл уменьшился бы - столько ненависти и злости выбрасывается там в адрес России и русского народа.

Удивляет, что при всем при этом армяне еще чем-то недовольны и критикуют кормилицу. Это какими же надо быть неблагодарными, чтобы, живя на чужих землях, полученных благодаря России, имея государственность, преподнесенную ее руками, забрасывать Москву камнями. Может быть, они думают, что получат от новых хозяев что-то большее? А, ну да, они хотят получить Карабах, но на Россию больше не рассчитывают. Рассчитывают на французов, американцев, иранцев и прочих, позабыв, что тридцать лет назад именно благодаря тогдашнему российскому руководству и российской поддержке смогли оккупировать значительные территории Азербайджана. Оказались ни на что не годны и не смогли удержать - а причем тут Россия? Времена, знаете ли, меняются, приоритеты и интересы тоже. Россия тоже строила расчеты на армянство и разочаровалась. Она когда-то воспользовалась предательством армян для победы над турками, но победы давно забыты, а армяне по сей день продолжают использовать ее, она по сей день терпит их капризы и наглые выходки. Поддержка армянству ничем не помогла российским интересам, зато армяне умело использовали российские интересы для решения своих задач.

Вот такая она бывает, любовь...