https://news.day.az/politics/1596927.html Министр национальной обороны Турции принял Керима Велиева
Министр национальной обороны Турции принял Керима Велиева
Министр национальной обороны Турции генерал армии Яшар Гюлер принял находящегося с официальным визитом в стране первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Во встрече также принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Метин Гюрак.
Отметим, что К.Велиев находится в Турции с официальным визитом.
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