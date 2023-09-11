Международный комитет Красного Креста, выходя за рамки своей гуманитарной миссии, выполняет указания западных кругов. Доказательством тому является тот факт, что грузовики с продовольствием до сих пор не проехали по дороге Агдам-Ханкенди. Груз, который привезло Азербайджанское общество Красного Полумесяца для армянского населения, проживающего в Ханкенди, ждет проезда уже более 13 дней. Также все еще задерживается проезд в Ханкенди большегруза с продовольствием от Российского общества Красного Креста.

Как сказал Trend в связи с этим депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, некоторые государства, международные организации, которые говорят о якобы наличии "гуманитарного кризиса" в Ханкенди, ничего не говорят о доставке грузов в Ханкенди, передает Day.Az.

"Одна из этих организаций - Международный комитет Красного Креста. Это свидетельствует о том, что МККК не заинтересован в том, чтобы продовольственные грузы были привезены в Ханкенди", - сказал депутат.

Он отметил, что также оказывается давление и на организацию, доставляющую продовольствие с российской стороны.

В целом, по его словам, складывается впечатление, что МККК лишь выполняет функции такси в Карабахе.

"Задачи МККК - не политическая деятельность и не поддержка какого-либо государства. Это должна быть нейтральная международная организация, но, к сожалению, она превратилась в политический инструмент", - добавил Мамедов.

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