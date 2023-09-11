МИД Румынии не признаёт т.н. «выборы» в Карабахе

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии не признаёт так называемые "президентские выборы" в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Румынии.

"МИД вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ и выступает за политическое урегулирование всех вопросов в регионе в соответствии с принципами международного права", - отмечает ведомство.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы". Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.