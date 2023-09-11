https://news.day.az/politics/1596975.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии
11 сентября в 20:40 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Джил, вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабейского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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