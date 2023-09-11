МИД Венгрии признал т.н. «выборы» в Карабахе нелегитимными

Венгрия придерживается позиции уважения территориальной целостности Азербайджана, и поэтому мы рассматриваем так называемые "президентские выборы" в Карабахе как нелегитимные и призываем к мирному урегулированию конфликта как можно скорее.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Венгрии Мате Пацолай.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы". Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.