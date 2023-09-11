Армяне не перестают стрелять

11 сентября с 22:00 до 22:10 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил и Имирли Чамбаракского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении поселков Айривенга и Гараваллер Гедабейского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.