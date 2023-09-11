https://news.day.az/politics/1596989.html Армяне не перестают стрелять
Армяне не перестают стрелять
11 сентября с 22:00 до 22:10 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил и Имирли Чамбаракского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении поселков Айривенга и Гараваллер Гедабейского района.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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