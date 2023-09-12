Дорога Агдам-Ханкенди открыта: груз проехал

Продовольственный груз, отправленный из России для армянских жителей Карабаха, доставлен в Ханкенди

Как передает во вторник Day.Az, кадры, доказывающие это, распространились в армянском сегменте "Telegram".

Отметим, что 1 грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста и сопровождающий его персонал, утром 12 сентября проехали через блокпост российских миротворцев в Агдаме по пути в Ханкенди.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана. Однако, грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.