Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова посетила Центр азербайджанского языка и культуры при Софийском университете. Спикеру была предоставлена обширная информация о деятельности центра.
Как сообщили во вторник Day.Az в Милли Меджлисе, председатель парламента подарила центру книги, изданные Милли Меджлисом по случаю 100-летия Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого государства Азербайджан, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.
"Сахиба Гафарова рассказала сотрудникам центра и участникам мероприятия о заслугах великого лидера перед азербайджанским народом и государством.
Представив центру книгу "Карабах до и после оккупации", она проинформировала присутствующих о разрушениях и зверствах, совершенных Арменией в городах и районах Азербайджана в период 30-летней оккупации.
Затем председатель Милли Меджлиса встретилась с болгарскими студентами, изучающими азербайджанский язык.
После этого Сахиба Гафарова сделала запись в Книге памяти центра", - говорится в сообщении парламента.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре