Расстояние до Ханкенди сократилось еще больше – конец сепаратистов близок
Источник: Агентство международной информации Trend
Автор: Тахмаз Асадов
Проезд в Ханкенди грузовика с продовольственным грузом, направленного российским Международным обществом Красного креста (МККК) для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, состоялся после двухдневной паузы.
Так, еще два дня назад грузовик ждал возле отеля "Барда", хотя проезд в Аскеран должен был быть обеспечен.
Сепаратисты в Карабахе и власти Армении в очередной раз продемонстрировали неконструктивную позицию, препятствуя въезду транспортного средства с продовольственным грузом для карабахских армян.
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