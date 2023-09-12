https://news.day.az/politics/1597067.html После возвращения сотрудников Российского Красного Креста у нас будет возможность поговорить с ними - Джейхун Мирзаев
После возвращения сотрудников Российского Красного Креста у нас будет возможность поговорить с ними - Джейхун Мирзаев
Сегодня около 7 часов утра через блокпост российских миротворцев прошел грузовик с продовольственным грузом от Российского Красного Креста, который уже прибыл в Ханкенди. В настоящее время груз выгружается на соответствующий склад.
Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев в сообщении карабахскому бюро Trend.
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