После возвращения сотрудников Российского Красного Креста у нас будет возможность поговорить с ними

Сегодня около 7 часов утра через блокпост российских миротворцев прошел грузовик с продовольственным грузом от Российского Красного Креста, который уже прибыл в Ханкенди. В настоящее время груз выгружается на соответствующий склад.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев в сообщении карабахскому бюро Trend.

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