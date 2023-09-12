МИД Азербайджана об открытии дороги Агдам-Ханкенди

Сегодня был обеспечен проезд в Ханкенди грузового автомобиля Российского общества Красного Креста в координации с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца по дороге Агдам-Ханкенди.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Тот факт, что груз был доставлен именно по дороге Агдам-Ханкенди, несмотря на провокации самопровозглашенного режима Армении в Карабахском регионе Азербайджана, мы расцениваем как позитивный шаг и важный сдвиг в направлении открытия этой дороги", - отмечено в заявлении.

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