https://news.day.az/politics/1597071.html Армяне стреляют по ВС Азербайджана в Нахчыванском направлении
Армяне стреляют по ВС Азербайджана в Нахчыванском направлении
12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
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