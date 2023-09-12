Армянская элита предает Россию

За последние три года тысячи российских военнослужащих, меняясь по ротации, защищали, помогали и поддерживали армянское население Карабаха. Но вместо благодарности теперь Россия слышит от армянских деятелей одни лишь упреки и даже обвинения.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в российском издании Pravda.ru.

В материале отмечается, что российские военные продолжали нести свою службу в зоне армяно-азербайджанского конфликта даже тогда, когда они и сотни единиц их военной техники были остро необходимы России в войне с Украиной.

"Российские миротворцы три года разделяли враждующие стороны, офицеры на местах часто разруливали конфликты, регулярно выступали в качестве переговорщиков, утихомиривали страсти, много раз обращались к азербайджанским властям в заботе о нуждах армянского населения Карабаха. И хотя нынешняя эскалация - результат несговорчивости и реваншистских устремлений прозападной политической элиты Армении, виновными вновь "назначают" Русского солдата. Более того, Армения уже нашла себе нового покровителя в лице Франции, собирается выходить из ОДКБ, объявила о курсе на вступление в Евросоюз и НАТО, проводит совместные учения с американцами", - говорится в статье.

Автора статьи поражает двуличность и мимикрия армянских деятелей и ярким примером тому является Араик Арутюнян.

"С декабря прошлого года, когда его помпезно встречали в Париже чиновники и депутаты, Арутюнян полностью переориентировался на Францию. И 30 августа текущего года он благодарил отнюдь не Россию за многолетние усилия по защите армян Карабаха, но от имени "власти и народа арцаха" выражал глубокую признательность французам, так как именно они, по его утверждению, "остались верны... залогу дружбы в трудный период для "арцаха"".

Как справедливо отмечает в своем письме бывший соратник Арутюняна, "человек, предавший семью, уже давно мог предать и свой народ. Не потому ли мы оказались в этой чудовищной ситуации?!"...", - резюмирует издание.