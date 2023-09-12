Джейхун Байрамов встретился с президентом МККК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер.

Как передает во вторник Day.Az, об этом написано в социальной сети "X" (Twitter) МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер обсудили нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и МККК, включая проблемы и будущие перспективы, на фоне нынешней ситуации в регионе", - говорится в информации ведомства.

Отметим, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в ​​Женеву (Швейцария).