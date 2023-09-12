В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Узун Хасан - правитель государства Аггоюнлу", сообщает во вторник Day.Az.

Через экспонаты выставки можно будет проследить путь государства Аггоюнлу, созданного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узун Хасаном, от маленького княжества к великой империи, и его особое место в истории азербайджанской государственности.

У посетителей будет возможность познакомиться со многими редкими экспонатами, в том числе историческими экземплярами, хранящимися в Военном музее Харбие (Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı) в Стамбуле, которые до сих пор не вывозились за пределы Турции.

Следует отметить, что в этом году исполняется 600 лет со дня рождения Узун Хасана (1423-1478), основателя государства Аггоюнлу.