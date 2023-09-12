Путин прошелся по Пашиняну

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на последние антироссийские высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Армения сама признала, что Карабах - это часть Азербайджана, то что нам ещё сказать? Если Армения признала, что Карабах - часть Азербайджана, о чём речь-то?", заявил он.

Отметим, что Пашинян ранее сказал, что Россия, "предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа".

"Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - утвердил он.

Более того, Пашинян отметил, что переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса "снизилась в связи с событиями в Украине".