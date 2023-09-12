https://news.day.az/politics/1597121.html Джейхун Байрамов посетил памятник "Мысли и желания" в Женеве
Джейхун Байрамов посетил памятник "Мысли и желания" в Женеве
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов посетил памятник "Мысли и желания" в Женеве.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Отметим, что памятник "Мысли и желания" был установлен в 2017 году в Женеве по случаю 25-летия членства Азербайджана в ООН.
Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Швейцарию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре