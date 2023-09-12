Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов посетил памятник "Мысли и желания" в Женеве.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отметим, что памятник "Мысли и желания" был установлен в 2017 году в Женеве по случаю 25-летия членства Азербайджана в ООН.

Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Швейцарию.